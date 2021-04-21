Для встречи Путина с Зеленским нужны определенные предпосылки - Песков

Владимир Путин в курсе, что его украинский коллега накануне предложил провести встречу "в любой точке Донбасса". Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено", - сообщил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что для встречи Путина и Зеленского должны быть определенные предпосылки. Также Песков добавил, что в администрации российского президента в последнее время не получали официальных запросов о встрече от офиса украинского президента.