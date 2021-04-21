"Строительство дороги "Москва - Казань - Екатеринбург" - крупный инвестпроект": Куйвашев о послании Путина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев прокомментировал сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, в частности президент велел продлить автомобильную магистраль "Москва - Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, комментируя послание, Куйвашев отметил, что оно направлено, в первую очередь, на решение внутренних задач.

"Мы серьезные деньги вкладываем в развитие инфраструктуры. И строительство дороги "Москва - Казань - Екатеринбург" - это, безусловно, очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной Россией. Это, конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области", - заявил губернатор.

По словам Куйвашева, важнейшим блоком послания стала озвученная главой государства стратегия в интересах людей. Это и "создание щита в сфере санитарной и эпидбезопасности", участие в котором готова принять и Свердловская область, где уже реализуется комплексная региональная программа "Общественное здоровье уральцев".

В числе приоритетов губернатор также назвал внедрение новых подходов к работе соцучреждений - поликлиник, детских садов, центров занятости и заботу об экологии.