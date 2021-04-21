В Москве задержали экс-зампреда Госдумы Владимира Рыжкова

В Москве задержали экс-зампреда Госдумы Владимира Рыжкова – за нарушение установленного порядка организации митинга, передает "Интерфакс". Ночь политик проведет в отделении полиции, а завтра состоится суд по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ – Рыжков может получить до 10 суток ареста. Причиной задержания стал ретвит новости "Эха Москвы" о несанкционированной акции.

Ранее в полиции за аналогичное правонарушение составили протокол на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш.

Между тем, задержанная сегодня же юрист ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов) Любовь Соболь сообщила в соцсетях, что уже пять часов находится даже не в отделении полиции, а в микроавтобусе рядом с отделением.