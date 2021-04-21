"Последовательность, преемственность и защита". Спикер заксобрания Новосибирской области выделил основные тезисы президентского послания

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в церемонии оглашения президентом Владимиром Путиным ежегодного послания Федеральному собранию. Он отметил последовательность и преемственность этих выступлений, а также стратегический взгляд главы государства.

"Мне кажется, что сейчас очень важно подчеркнуть именно последовательность и преемственность этих выступлений. Это и есть, действительно, стратегический взгляд на сохранение, укрепление и развитие страны, которым может обладать и обладает только лидер государства.

В течение нескольких последних дней мы были свидетелями того, как готовился этот программный документ. Весь экономический блок Правительства, и в целом Кабинет министров во главе с Мишустиным, не только держали ответ перед президентом по исполнению поручений, сформулированных в предыдущем послании, но и свой отраслевой, скажем так, вклад каждый министр в содержание общего нового послания внес. Но эти очень разные и, вместе с тем, одинаково крайне важные задачи – от социальной поддержки конкретных людей до укрепления границ России, от защиты отдельно взятой отрасли до стабильности в макроэкономике – президент выстроил в цельный, конкретный, последовательный программный документ. Думаю, что, несмотря на отличия текущего момента, не смотря на каждый раз новые вызовы, которые стоят перед страной и миром, - все без исключения, обращения президента страны объединены одной сверхзадачей. Это задача защиты.

Поэтому по горячим следам, сразу после только что прозвучавшего послания, я могу назвать три важных для меня тезиса по его содержанию. Это последовательность, преемственность и защита. Последовательность в действиях и решениях руководства страны, преемственность и последовательность мер поддержки. И защита страны и каждого, кто в ней живет и работает.

Конечно, очень важно было услышать, что страна развивается, когда развиваются регионы. Вместе с коллегами мы в ближайшее время направим свои предложения в Государственную думу. Такое понимание и такое доверие президента мы просто обязаны оправдать. Новосибирской области есть что предложить. Сибиряки всегда работали на созидание и заслуживают поддержки своих проектов", - подчеркнул Андрей Шимкив.