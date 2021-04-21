Противники строительства логопарка на Шарташе массово протестовали у стен мэрии Екатеринбурга

21 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
встреча по логопарку (2021) | Фото: Накануне.RU

Противники строительства логопарка на Шарташе массово протестовали у стен мэрии Екатеринбурга

Десятки защитников Шарташа устроили стихийную акцию протеста у стен администрации Екатеринбурга. В руках протестующих не было транспарантов с лозунгами, но был план по строительству на берегу озера парка развлечений по мотивам сказок Павла Бажова. Корреспондент Накануне.RU пообщался с протестующими.

Защитники экологии Шарташского лесопарка и озера Шарташ пытались попасть на заседании программного совета мэрии Екатеринбурга, где планировали представить свой проект по развитию зоны (строительству парка развлечений "Малахитовая шкатулка"). Однако, неожиданно чиновники изменили время совещания, где обсуждались и проблемы развития Кировского района. Официальной причиной внезапного переноса назвали послание президента России Федерального Собранию (в случае проведения в 2 часа дня мероприятия были наложились друг на друга).

"Проект интересен тем, что он развивает лесопарк Шарташ. Мы бы хотели продолжить данный парк в сторону севера. Проект представляет собой концепцию развития территории", - сказал его автор Александр Валек.

Проект развлекательно-туристического парка "Малахитовая шкатулка" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Алексей Валек

Люди боятся, что в рамках реализации проекта логопарка могут быть снесены их дома.

"Проект предусмотрен для реализации на берегу озера Шарташ до Калиновки и до ЕКАДа. Мы протестуем против размещения там какого – либо промышленного объекта, потому что это реликтовый лес. Там подземными ключами питается озеро Шарташ. В результате строительства оно погибнет. Мы готовы сопротивляться и мы слушая в феврале месяце предполагаемые варианты размещения не думали, что в ночь на 29 марта вдруг появятся лесорубы и спилят более 500 деревьев. По этому плану предполагается снос жилых домов", - возмутилась одна из активисток.

Одна из пришедших отметила, что пять лет назад на берегу озера Шарташа представители администрации выдали 50 участков многодетным семьям.

"В 2016 году было выдано 50 участков многодетным семья на берегу Шарташа. Мы очень радовались и строили частные дома . Собирались туда заехать, а тут бах и промзона… Многие люди еще не совсем понимают, что это.

У одной женщины, например, 6 детей. Хотели, чтобы дети пили хорошую воду и дышать свежим воздухом. Что мы теперь будем пить и чем дышать?", - негодует жительница.

На встрече присутствовал депутат Екатеринбургской гордумы от фракции КПРФ Олег Гордеев.

встреча по логопарку(2021)|Фото: Накануне.RU

"На прошлой неделе к нам депутатам – коммунистам обратились жители, обеспокоенные строительством транспортно – логистического центра. Сегодня был запланирован программный совет в мэрии, где планировалось рассмотреть и программу развития Кировского района, но жители не смогли попасть на данное мероприятие, ввиду переноса мероприятия из-за послания президента России. Я задавал вопросы новому главе района Боликову. Мы обозначили проблему. Он подтвердил, что данная точка является горячей на карте микрорайона", - отметил политик.

Теперь жители продолжают собирать подписи против строительства логопарка. В данный момент собрано более 36 тысяч подписей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Противники строительства логопарка на Шарташе массово протестовали у стен мэрии Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, логопарк, Шарташ, протест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети