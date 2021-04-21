Противники строительства логопарка на Шарташе массово протестовали у стен мэрии Екатеринбурга

Десятки защитников Шарташа устроили стихийную акцию протеста у стен администрации Екатеринбурга. В руках протестующих не было транспарантов с лозунгами, но был план по строительству на берегу озера парка развлечений по мотивам сказок Павла Бажова. Корреспондент Накануне.RU пообщался с протестующими.

Защитники экологии Шарташского лесопарка и озера Шарташ пытались попасть на заседании программного совета мэрии Екатеринбурга, где планировали представить свой проект по развитию зоны (строительству парка развлечений "Малахитовая шкатулка"). Однако, неожиданно чиновники изменили время совещания, где обсуждались и проблемы развития Кировского района. Официальной причиной внезапного переноса назвали послание президента России Федерального Собранию (в случае проведения в 2 часа дня мероприятия были наложились друг на друга).

"Проект интересен тем, что он развивает лесопарк Шарташ. Мы бы хотели продолжить данный парк в сторону севера. Проект представляет собой концепцию развития территории", - сказал его автор Александр Валек.

Люди боятся, что в рамках реализации проекта логопарка могут быть снесены их дома.

"Проект предусмотрен для реализации на берегу озера Шарташ до Калиновки и до ЕКАДа. Мы протестуем против размещения там какого – либо промышленного объекта, потому что это реликтовый лес. Там подземными ключами питается озеро Шарташ. В результате строительства оно погибнет. Мы готовы сопротивляться и мы слушая в феврале месяце предполагаемые варианты размещения не думали, что в ночь на 29 марта вдруг появятся лесорубы и спилят более 500 деревьев. По этому плану предполагается снос жилых домов", - возмутилась одна из активисток.

Одна из пришедших отметила, что пять лет назад на берегу озера Шарташа представители администрации выдали 50 участков многодетным семьям.

"В 2016 году было выдано 50 участков многодетным семья на берегу Шарташа. Мы очень радовались и строили частные дома . Собирались туда заехать, а тут бах и промзона… Многие люди еще не совсем понимают, что это.

У одной женщины, например, 6 детей. Хотели, чтобы дети пили хорошую воду и дышать свежим воздухом. Что мы теперь будем пить и чем дышать?", - негодует жительница.

На встрече присутствовал депутат Екатеринбургской гордумы от фракции КПРФ Олег Гордеев.

"На прошлой неделе к нам депутатам – коммунистам обратились жители, обеспокоенные строительством транспортно – логистического центра. Сегодня был запланирован программный совет в мэрии, где планировалось рассмотреть и программу развития Кировского района, но жители не смогли попасть на данное мероприятие, ввиду переноса мероприятия из-за послания президента России. Я задавал вопросы новому главе района Боликову. Мы обозначили проблему. Он подтвердил, что данная точка является горячей на карте микрорайона", - отметил политик.

Теперь жители продолжают собирать подписи против строительства логопарка. В данный момент собрано более 36 тысяч подписей.