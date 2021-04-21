Жителя Сосьвы приговорили к году лишению свободы за смерть беременной женщины и 5-месячного ребенка

29-летний житель Сосьва Березовского района, необдуманные действия которого привели к смерти беременной женщины и пятимесячного ребенка, приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

"С учетом признания вины и раскаяния, приговором Березовского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года, в зале суда он заключен под стражу. Приговор не вступил в законную силу", - заявили в пресс-службе.

Напомним, трагедия произошла 19 ноября прошлого года. Подсудимый в вечернее время сел за руль Шевроле-Нивы, не имея водительского удостоверения и регистрационных документов на транспортное средство. К себе он посадил восемь местных жителей, трое из которых были детьми, и направился из села Ломбовож в п. Сосьва Березовского района ХМАО-Югры.

Ориентировочно, в 3 ночи 20 ноября на расстоянии около 12 км до поселка, обвиняемый решил сократить путь через русло реки Северная Сосьва для дальнейшего движения к месту назначения. Проигнорировав отсутствие оборудованной ледовой переправы и не приняв во внимание толщину льда и перегруженность автомобиля, мужчина увеличил скорость и направил автомобиль в сторону противоположного берега. При этом он не высадил пассажиров и не убедился в безопасности своих действий.

Из-за плохой видимости в ночное время и снегопада, обвиняемый выехал на незамерзший участок реки, где транспортное средство со всеми людьми ушло под лед. В результате происшествия погибли 29-летняя беременная женщина и 5-месячный ребенок.