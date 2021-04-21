Константин Сёмин: Элиты по-прежнему мечтают вписаться в Запад, но придётся "пересидеть"

От послания, состоявшегося накануне приезда в Москву Александра Лукашенко и внеочередного заседания Совета Федерации, ожидали многого. Прежде всего — подвижек в деле интеграции с Белоруссией или каких-то изменений на украинском направлении, где в последнее время запахло порохом.

Но внешнеполитическая составляющая в выступлении получилась не самой большой. Владимир Путин предостерёг зарубежных партнёров от пересечения красных черт, причём Россия сама их определит в каждом конкретном случае.

"У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать в рамках международного законодательства. Если же кто-то выбирает эгоистичный тон, то Россия найдёт способ ответить. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми странами мира. Россию "цепляют". Всё, как у великого писателя Киплинга, — всякие Табаки крутятся около Шерхана. Если кто-то воспринимает наши добрые намерения, как слабость, он должен знать: ответ России будет асимметричным, быстрым, жёстким. Организаторы "акций" пожалеют так, как никогда не жалели. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в своей правоте при принятии любого решения", — отметил президент.

К наследию Киплинга российский президент обращается не в первый раз, но нынешнее послание, скорее, свидетельствует об отсутствии агрессивных амбиций, считает политический обозреватель Константин Сёмин.

"Путин не в первый раз вспоминает Киплинга, возможно, в детстве ему нравился этот мультфильм — он вспоминал и бандерлогов, и удава Каа, теперь Шерхан и шакал Табаки — логичное, закономерное продолжение. Как-то Путин сказал, что "нас задирают", так задирали и все предыдущие годы тоже. И нельзя сказать, чтобы власть, элита, олигархи настроены были на жёсткое противоборство с Западом. В Запад они мечтали бы вписаться. С Трампом не получилось, теперь надо пересидеть, переждать", — сказал эксперт в беседе с Накануне.RU.

Что касается вбросов о грядущем присоединении новых территорий, то Константин Сёмин полагает, что всё это лишь "измышления околокремлёвской медийной обслуги, разных телеграм-каналов, хорошо известных в узких кругах, которые пытаются выдать довольно печальную, жалостливую игру за подобие внешнеполитического триумфа". "Сейчас мы увидели, что ничего подобного не замышлялось, не задумывалось и, скорее всего, не произойдёт", — говорит он.

"По тем оценкам, которые я видел в иностранной прессе, да и в нашей тоже, своим посланием, спокойным, сосредоточенном на внутренней, прежде всего, денежной проблематике, Путин демонстрирует миру готовность к компромиссам и диалогу. И, как раньше неоднократно бывало, ожидания превосходят текст послания. Вместо каких-то сногсшибательных заявлений звучат конкретные, хозяйственные предложения. Это объяснимо, потому что Путин представляет интересы капитала, и центральные идеи его послания связаны, конечно же, не с раздачей подачек матерям или беременным женщинам, а с регулированием жизнедеятельности крупных корпораций, с выплатой дивидендов акционерам этих корпораций, с распределением больших государственных заказов на реализацию инфраструктурных проектов. То есть, все ждали политического текста, а он оказался хозяйственным. Мне кажется, что это неспроста, это осознанный выбор, демонстрация отсутствия агрессивных амбиций", — полагает эксперт.

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