21 Апреля 2021
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парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Нижневартовска могут остаться без Парада Победы и "Бессмертного полка"

В Нижневартовске отменили массовые мероприятия в честь празднования Дня Победы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, решение вызвано эпидемиологической ситуацией в регионе, а потому Нижневартовску придется также, как и другим ямальским городам, отказаться от Парада, а "Бессмертный полк" провести в онлайн-режиме.

При этом в мэрии также отметили, что ситуация может измениться в случае улучшения сан-эпид обстановки. Таким образом, горожане все еще могут надеяться на проведение праздничных мероприятий 9 Мая.

Напомним, что на официальном сайте "Бессмертный полк онлайн" уже стартовал прием заявок на участие в онлайн-шествии. Для участия необходимо заполнить анкету до 7 мая в личном кабинете на сайте. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника – участника ВОВ.

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Жители Нижневартовска могут остаться без Парада Победы и "Бессмертного полка"

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Теги: парад победы, нижневартовск, бессмертный полк, коронавирус



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