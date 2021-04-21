Жители Нижневартовска могут остаться без Парада Победы и "Бессмертного полка"

В Нижневартовске отменили массовые мероприятия в честь празднования Дня Победы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, решение вызвано эпидемиологической ситуацией в регионе, а потому Нижневартовску придется также, как и другим ямальским городам, отказаться от Парада, а "Бессмертный полк" провести в онлайн-режиме.

При этом в мэрии также отметили, что ситуация может измениться в случае улучшения сан-эпид обстановки. Таким образом, горожане все еще могут надеяться на проведение праздничных мероприятий 9 Мая.

Напомним, что на официальном сайте "Бессмертный полк онлайн" уже стартовал прием заявок на участие в онлайн-шествии. Для участия необходимо заполнить анкету до 7 мая в личном кабинете на сайте. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника – участника ВОВ.