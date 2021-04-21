21 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Аэропорт Челябинска обязали снизить цену на телетрапы

В отношении АО "Челябинское авиапредприятие" возбуждено административное дело из-за монопольно высокой стоимости телетрапов. Аэропорту выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в июле 2020 г. УФАС установило, что в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 21 тыс. руб. час.

В антимонопольной службе подчеркнули, что "Челябинское авиапредприятие" занимает доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию на территории аэропорта и обязано соблюдать антимонопольные запреты. В частности, не допускается злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены.

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Аэропорт Челябинска обязали снизить цену на телетрапы

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Теги: телетрап, аэропорт Челябинска, УФАС, антимонопольное дело,



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