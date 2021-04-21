В Москве скончался последний защитник Брестской крепости

В Москве скончался участник Великой Отечественной войны, последний из оставшихся в живых защитник Брестской крепости Петр Котельников. Его не стало на 91-м году жизни, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сына ветерана. У Котельникова была онкология, но также он перенес коронавирус.

В день начала войны Котельников был в составе музыкального взвода 44-го стрелкового полка в качестве воспитанника, он играл на альте. Когда Брест атаковали немцы, он помогал раненым, носил боеприпасы, еду, воду, а вот оружие ему не давали.

29 июня группа бойцов пошла на прорыв, и ребят взяли с собой.

После Котельников попал в лагерь для военнопленных, несколько раз пытался бежать, но неудачно.