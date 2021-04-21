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Коллаж, Владимир Путин, транзит власти (2020) | Фото: Накануне.RU

"Кто нагреб долгов сверх меры..." Путин пообещал метро Челябинску, а Екатеринбургу - нет

Сегодня Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, пообещал Челябинску средства на "давний проект строительства метрополитена", который позволит обновить транспортную систему города. Про Екатеринбург, который давно ждет деньги на вторую ветку, президент ничего не сказал.

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских считает, что независимо от того, какие города упомянул президент в своем послании - это не значит, что в остальных ничего не будет.

"По метрострою он упомянул Нижний Новгород и Челябинск, но это не значит, что Екатеринбург будет забыт в реализации этого проекта. Если посмотреть, то на сегодняшний момент Екатеринбург находится в более выгодном положении по строительству и развитию метрополитена. Но надо понимать, насколько сегодня у города готова проектная документация на метрополитен. Эта проблема, к сожалению, длительная", - рассказал депутат Накануне.RU.

строительство метро Челябинск станция "Комсомольская площадь"(2013)|Фото: Накануне.RU

Альшевских отметил, что нужно "приходить не с картинками, а с готовыми проектами", а Правительство должно оперативно их реализовывать.

"Сравнивать Челябинск и Екатеринбург по поводу метростроя было бы не совсем корректно. Но может, у администрации Челябинска на руках есть проектно-сметная документация, которую можно реализовывать чуть ли не завтра", - предположил парламентарий.

По его словам, Екатеринбургу уже выделяли деньги на модернизацию и замену подвижного состава, и будут выделять еще.

"Сейчас начнется реализация послания президента, и скажу честно по опыту, многое будет зависеть от местных властей", - добавил Андрей Альшевских.

екатеринбург метрополитен строительство(2010)|Фото: Накануне.ru

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Нафик Фамиев считает, что отказ Екатеринбургу в выделении средств на вторую ветку метро связан с высоким госдолгом региона.

"Сегодня даже Путин обратил на это внимание, что не все долги будут реструктурировать, и многие будут лишены инфраструктурных кредитов. А это как раз те кредиты, через которые и можно было финансировать метро. Но нас это не ожидает. Президент подчеркнул: тот, кто нагреб долгов сверх меры, не получит инфраструктурные кредиты", - рассказал Накануне.RU Нафик Фамиев.

Он не согласен с утверждением, что деньги не выделяются из-за того, что нет проектно-сметной документации.

"Уже столько денег на этих проектах "проели", что можно было уже целую станцию построить", - считает Фамиев.

Станция метро "Площадь 1905 года"(2019)|Фото: Накануне.RU

Он добавил, что метро Екатеринбургу необходимо.

"Это стратегическое развитие города. У нас же невозможно наладить нормальный машинопоток: город старый и сжатый. Он не растянут, как Пермь, Волгоград или Нижний Новгород - вдоль реки. У нас улочки еще дореволюционные, и сколько тут ни крои - много не выкроишь. Нужно уходить под землю. Либо искать другие подходы", - заключил экс-депутат.

Как сообщало Накануне.RU, глава Минфина Антон Силуанов уже оценил стоимость инициатив президента, озвученных в ежегодном послании Федеральному собранию.

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"Кто нагреб долгов сверх меры..." Путин пообещал метро Челябинску, а Екатеринбургу - нет

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Теги: Путин, метро, Челябинск, Екатеринбург



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