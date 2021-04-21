Апелляционный суд решил оставить без изменений приговор Рамилю Шамсутдинову

Апелляционный военный суд оставил решение Второго восточного окружного военного суда относительно Рамиля Шамсутдинова без изменений. Солдат-срочник получил 24,5 лет колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

Как рассказал Накануне.RU один из адвокатов подсудимого Руслан Нагиев, решением суда остались недовольны все: защита надеялась на минимальный срок, который должен составлять около 15 лет. В свою очередь сторона потерпевших выступала за пересмотр дела и пожизненное заключение.

"Подавая апелляцию мы просили максимально снизить наказание, потому что установлены факты противоправных действий со стороны потерпевших. А потерпевшая сторона требовала отменить решение, отправить на новое рассмотрение и отправить Шамсутдинова на пожизненное лишение свободы. Соответственно суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений, и жалобы потерпевших и защиты без удовлетворения", - заявил Нагиев.

Он также сообщил, что сторона защиты намеревается обжаловать приговор, сразу после того, как получит решение суда, проанализирует ситуацию и посмотрит на действия стороны потерпевших, которые также, по мнению адвоката, будут обжаловать решение суда.