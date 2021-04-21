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Экономика В России
Семья (2020) | Фото: Накануне.RU

Матери-одиночки и родители школьников: сколько россиян сможет получить новые соцвыплаты

Стало известно, сколько граждан сможет претендовать на новые социальные выплаты, анонсированные сегодня в послании президента Федеральному собранию.
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Так, на единовременную августовскую выплату в размере 10 тыс. руб. для семей, где есть школьники, смогут претендовать порядка 17 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Еще порядка 1,4 млн детей в России растут в неполных семьях, где родители получают алименты (в подавляющем большинстве случаев – родительницы).

"Цифры буквально вчерашнего - позавчерашнего дня от приставов – у нас 1,4 млн детей, на которых родители получают алименты. Причем далеко не все эти дети получают автоматом то, что им положено, многим женщинам приходится добиваться буквально этих выплат. И я вижу лица этих женщин, когда у них трясутся руки, слезы в глазах. Они рассказывают, чего им стоит добиться выплат этих алиментов, когда уже есть решение суда", - цитирует радио "Говорит Москва" главу общественной организации "Совет матерей" Татьяну Буцкую.

Напомним, президент заявил, что выплаты родителям-одиночкам (разведенным или у детей которых в свидетельстве о рождении только один родитель) на детей в возрасте от 8 до 16 лет составят 5,6 тыс. руб. ежемесячно (цифра в среднем по стране).

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Матери-одиночки и родители школьников: сколько россиян сможет получить новые соцвыплаты

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Теги: выплаты, меры поддержки, матери-одиночки, школьники



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