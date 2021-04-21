21 Апреля 2021
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

Лев Ковпак: Президент говорил о насущных проблемах простых граждан

Главное политическое событие дня в России - послание Президента Владимира Путина. Важно, что обозначенные в послании векторы развития страны, оказались созвучны и чаяниям граждан и ожиданиям российских политиков.

Лев Ковпак, депутат Государственной Думы РФ отметил, что Президент посвятил основную часть послания социальной поддержке населения.

"Он говорил о насущных проблемах простых граждан, об инвестициях в наших граждан, их здоровье, детей, дотационные сферы – культуру и образование. Я думаю, что такой гуманитарный характер Послания приветствовали все – и участники Федерального Собрания, и эксперты, и граждане России", - уверен Лев Ковпак.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию(2021)|Фото: youtube.com

По мнению депутата, важно, что россияне еще раз убеждаются, что "глава государства живет проблемами людей, знает, что их волнует и знает, чего им не хватает".

"Президент предложил меры поддержки тех категорий граждан, которые действительно нуждаются в помощи, и призвал восстановить социальную справедливость: выплаты малоимущим семьям, где есть дети не только дошкольного, но и школьного возраста, 100% оплата больничного всем будущим мамам независимо от стажа, отдельная поддержка неполных семей. Особое внимание уделено, конечно, детям, ведь они – наше будущее, мы просто обязаны защитить их интересы, обеспечить им достойное воспитание и образование, дать им возможность развивать творческие способности. Именно об этом говорил Президент, анонсировав дополнительные бесплатные места в вузах, открытие технопарков, библиотек и ДК даже в самых отдаленных территориях", - подчеркивает Лев Ковпак.

лев ковпак, аркадий чернецкий(2021)|Фото: соцсети Льва Ковпака

Парламентарий безусловно поддерживает предложения Президента. "Думаю, что мы с коллегами в Госдуме в самое ближайшее время займемся законодательной базой для реализации всех поручений главы государства", - сказал Лев Ковпак.

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Лев Ковпак: Президент говорил о насущных проблемах простых граждан

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Теги: лев ковпак, послание президента, насущные проблемы граждан



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