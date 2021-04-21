Президент России пообещал тюменским застройщиком льготные займы

Президент России Владимир Путин пообещал, что в Тюменской области застройщикам будут выдавать займы по минимальной ставке около 3-4% годовых. Помимо этого, для них также станут доступны и льготные кредиты. Это станет возможным благодаря субсидиям федерального бюджета ДОМ.РФ.

Таким образом Тюмень послужит старту пилотного проекта по строительству жилых кварталов новой модели. Что представляет из себя эта модель и как подобные изменения отразятся на жителях и экономике города – пока неизвестно. В главном управлении строительства по Тюменской области пока не смогли ответить на эти вопросы, пообещав Накануне.RU прокомментировать ситуацию позже.