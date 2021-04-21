"Единая Россия" сделает послание президента основой предвыборной программы - Турчак

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что послание президента этого года станет основой предвыборной программы партии на предстоящих думских выборах, передает ТАСС.

В послании прозвучали некоторые идеи, которые ранее предлагали "единороссы". Например, Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает идею "ЕР" о том, чтобы сделать бесплатным для граждан подвод газа до границ участка. Другая инициатива партии касалась ввода полной оплаты больничных для родителей детей, чей возраст не превышает семи лет (правда, о ней стало известно буквально пару дней назад).

"Уже завтра состоится заседание программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям "Единой России" по законодательному обеспечению озвученных президентом целей", - уточнил Турчак.