Силуанов оценил стоимость инициатив Путина, озвученных в послании

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов оценил стоимость инициатив президента, озвученных в ежегодном послании Федеральному собранию.

По подсчетам Минфина, расходы составят около 400 млрд руб. на два года. По мнению Силуанова, "реализация мер из послания президента не несет инфляционных рисков".

Стоит отметить, что далеко не все меры из послания президента предлагается финансировать за счет бюджета, который до 2023 года спрогнозирован как дефицитный. Так, например, реализация инфраструктурных проектов, например, строительство автомагистралей, будет осуществляться за счет Фонда национального благосостояния. "Средства ФНБ уже в этом году будут вкладываться в дорожное строительство, коммуникации, жилищное строительство", - отметил министр.

Среди прямых выплат, которые обычно обеспечиваются за счет бюджета, в послании президента обозначены пособия для родителей-одиночек и беременных женщин.