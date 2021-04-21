21 Апреля 2021
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Союз биатлонистов России, СБР (2018) | Фото: biathlonrus.com

В Нижневартовске появится спортивная база для тренировок местных биатлонистов

На территории спортивно-оздоровительного комплекс "Радуга" в Нижневартовске планируется строительство биатлонного центра для местных спортсменов. Детали строительства сегодня на месте обсудили спикер окружного парламента Борис Хохряков и депутаты муниципальной Думы.

По словам председателя гордумы Максима Клеца, глава ХМАО-Югры уже дала согласие на строительство, проект также готов к реализации. На очереди следующий шаг – найти источник финансирования.

Планируется, что в центре будет оборудована разноуровневая трасса протяженность. В 1,2 тыс.м. стрельбище, модули для спортсменов и трибуны для зрителей. По словам замглавы города, директора департамента по социальной политике администрации Ирины Воликовской, поскольку степень готовности большая, город уже готов к поиску финансирования и строительству.

"Я бы хотел, чтобы база отдыха "Радуга" стала многофункциональным центром. Проектно-сметная документация уже готова, я сейчас ее посмотрел. На строительство необходимо порядка 250 миллионов рублей. Я думаю, что совместными усилиями мы найдем источники финансирования", - заявил спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Напомним, что в городе биатлоном занимается около 400 мальчиков и девочек на постоянной основе. Среди выпускников нижневартовской биатлонной школы известные всему миру спортсмены: Никита Поршнев, Ксения Долгая, Анастасия Морозова, Алексей Вагин и многие другие. Пять вартовчан входят в национальную сборную страны.

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В Нижневартовске появится спортивная база для тренировок местных биатлонистов

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Теги: Нижневартовск, центр биатлона, Хохряков



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