21 Апреля 2021
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Общество В России
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

Омбудсмен Москалькова: "Навального посещали врачи, серьезных рисков для здоровья нет"

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что Алексея Навального 20 апреля посещали врачи, "серьезных рисков для его здоровья нет", передает ТАСС.

Она не уточнила, о каких врачах – ФСИН или гражданских – идет речь.

Ранее стало известно, что Навального перевели в стационар для заключенных во владимирской ИК-3, где назначили капельницы с витаминами.

Навальный начал голодовку в знак протеста против того, что к нему в колонию не допускали для осмотра его лечащих врачей, когда он пожаловался на ухудшение здоровья.

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Омбудсмен Москалькова: "Навального посещали врачи, серьезных рисков для здоровья нет"

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Теги: татьяна москалькова, алексей навальный, врачи



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