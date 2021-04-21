21 Апреля 2021
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Автомобили на трассе (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин велел продлить магистраль "Москва-Казань" до Екатеринбурга и завершить ее за три года

Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва-Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года.

Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния. "Прежде всего, надо форсировать уже идущее строительство", - заявил Путин.

"В результате в 2024 году, с учетом действующей трассы "Москва-Санкт-Петербург" и ЦКАД, будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть России от Балтики до Урала", - пояснил Путин.

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Путин велел продлить магистраль "Москва-Казань" до Екатеринбурга и завершить ее за три года

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Теги: магистраль, москва-казань, фнб, владимир путин, послание президента



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