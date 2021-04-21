Нижневартовская городская поликлиника получит около 8 тысяч доз вакцины от коронавируса

В течении этой недели в городскую поликлинику Нижневартовская поступит очередная партия вакцины против коронавируса. Всего в ней насчитывается около 8 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в апреле поликлиника получила 500 доз "Спутника", первый компонент которого поставило уже 500 человек, в том числе и жители старше 60 лет. Всего таким образом от коронавируса привилось свыше 12 тыс. вартовчан, 36% из которых составляют люди старше 60 лет. Самой пожилой жительницей города, прошедшей вакцинацию, стала участница Великой Отечественной войны 99-летняя Надежда Ивановна Гусарова.

По словам специалистов, ежедневно в медучреждения поступает от 100 до 150 заявок на вакцинацию, что выливается в 1 тыс. обращений на запись в листы ожидания в неделю. Оставить заявку можно по телефону "горячей линии" Нижневартовской городской поликлиники 29-14-12, а также лично записавшись в регистратуре или на сайте "Госуслуги".

Напомним, что на территории России зарегистрированы и разрешены к широкому использованию только три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Особой разницы между ними пока не обнаружено, однако необходимо помнить, что "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" не совмещаются с другими вакцинами. Это значит, что оба компонента должны содержать одну вакцину.

"В чем различия и преимущество между вакцинами сказать сложно. Их цель одна – выработка иммунитета у человека перед коронавирусной инфекцией. Основная разница между "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в их режиме хранения. С этими вакцинами мы уже работали и тяжелых побочных эффектов или осложнений у пациентов не наблюдается", - рассказала главный врач Нижневартовской городской поликлиники Светлана Воронина.