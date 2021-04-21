"Готовим новые проектные решения". Власти Челябинской области рассказал о планах на метро

Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта. Об этом во время послания Федеральному Собранию объявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе губернатора Челябинской области напомнили, что губернатором Алексеем Текслером была инициирована работа по обновлению общественного транспорта и формированию концепции развития челябинского метрополитена.

"В конце февраля вместе с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным глава региона осмотрели текущее состояние метро, обсудили его перспективы. В настоящий момент идет подготовка новых проектных решений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, ежегодно из городского бюджета выделяются средства на содержание метро. В апреле контракт на обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена получила компания из Сочи – ЗАО "Южное горно-строительное управление". Она выполнит работы за 171 млн рублей.

В декабре прошлого года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что рассматривается три сценария развития метрополитена в городе: с запуском восьми станций, с пуском первого пускового комплекса четырех станций и соединение станций пускового участка с трамвайной сетью. При этом на реализацию первого сценария развития метрополитена потребуется порядка 90 млрд. На реализацию второго с пуском четырех станций: проспект Победы – Торговый центр – площадь Революции - Комсомольская площадь, 55 млрд рублей, а соединение с трамвайной сетью оценивается в 35 млрд рублей. При этом министр подчеркнул, что без привлечения федеральных средств даже рассматривать проекты не стоит, но есть основания обратиться в федерацию за поддержкой.