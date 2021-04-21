Путин: Доля современного вооружения в ядерной триаде России – 88%

21 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России Москва
пуск ракеты комплекса &quot;Авангард&quot; из позиционного района Домбаровский (2019) | Фото: youtube.com/Минобороны России

Путин: Доля современного вооружения в ядерной триаде России – 88%

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о состоянии Вооруженных сил России.

Так, по его словам, к 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.

"Совершенствование Вооруженных сил идет постоянно. На боевом дежурстве уже находится новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы "Авангард", первый полк, полностью укомплектованный "Сарматами", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года", - рассказал президент. Он добавил, что увеличивается количество комплексов "Кинжал" и ракет "Калибр", в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты "Циркон". Идет работа над комплексами "Посейдон" и "Буревестник".

"Как лидер в развитии таких вооружений Россия предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Баланс в уравнение безопасности может охватывать не только стратегические, но и все наступательные и оборонительные системы. У стран ядерной пятерки здесь особая ответственность", - отметил Путин.

Он выразил надежду на то, что предложенная еще до пандемии встреча глав государств – постоянных членов Совбеза ООН состоится "при первой возможности".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин: Доля современного вооружения в ядерной триаде России – 88%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: послание президента, владимир путин, вооруженные силы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети