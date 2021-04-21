Путин: Доля современного вооружения в ядерной триаде России – 88%

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о состоянии Вооруженных сил России.

Так, по его словам, к 2024 году доля современного оружия в войсках должна составить 76%, а в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%.

"Совершенствование Вооруженных сил идет постоянно. На боевом дежурстве уже находится новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы "Авангард", первый полк, полностью укомплектованный "Сарматами", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года", - рассказал президент. Он добавил, что увеличивается количество комплексов "Кинжал" и ракет "Калибр", в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты "Циркон". Идет работа над комплексами "Посейдон" и "Буревестник".

"Как лидер в развитии таких вооружений Россия предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Баланс в уравнение безопасности может охватывать не только стратегические, но и все наступательные и оборонительные системы. У стран ядерной пятерки здесь особая ответственность", - отметил Путин.

Он выразил надежду на то, что предложенная еще до пандемии встреча глав государств – постоянных членов Совбеза ООН состоится "при первой возможности".

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