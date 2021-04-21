21 Апреля 2021
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Общество В России
шакал табаки, маугли (2015) | Фото:

"Крутятся вокруг Шерхана всякие Табаки". Путин - о положении России в мире

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что "наша страна будет отстаивать свои интересы" и посоветовал "не переходить "красную черту" в отношениях с Россией". Также он сравнил международные отношения, в которых участвует Россия, с книгой Редьярда Киплинга "Маугли", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать в рамках международного законодательства. Если же кто-то выбирает эгоистичный тон, Россия найдёт способ ответить", - сказал президент.

При этом мир привык к санкционному давлению. Он привёл в пример попытку свержения президента Белоруссии, на которую "коллективный Запад не отреагировал".

"Можно по-разному относиться к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого свергли через госпереворот. Убийство же высших должностных лиц – слишком. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми странами мира. Россию "цепляют". Всё, как у великого писателя Киплинга, - всякие Табаки крутятся около Шерхана. Если кто-то воспринимает наши добрые намерения, как слабость, он должен знать: ответ России будет асимметричным, быстрым, жёстким. Организаторы "акций" пожалеют так, как никогда не жалели. У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в своей правоте при принятии любого решения", - сказал Путин.

Он уточнил, что надеется на то, что никому не придёт в голову "перейти в отношениях с нашей страной "красную черту", и добавил, что "Россия сама определит, где эта черта".

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"Крутятся вокруг Шерхана всякие Табаки". Путин - о положении России в мире

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Теги: Владимир Путин, послание Федеральному Собранию, международные интересы



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