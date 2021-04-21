Путин: Строительство туристической инфраструктуры поддержат специальными кредитами

Владимир Путин рассказал о программе льготных кредитов для строительства гостиниц и другой туристической инфраструктуры.

Подобно региональным инфраструктурным кредитам, они будут выдаваться по ставке 3,5% годовых и на срок до 15 лет. С помощью таких кредитов планируется развивать Шерегеш, горнолыжный курорт в Кузбассе, яхтенный курорт в Севастополе, объекты на Алтае и в Калининградской области. На качественно новом уровне будут расширены маршруты Золотого кольца.

Планируется упростить и процедуру выдачи виз. Электронную визу для поездок в Россию можно будет оформить дистанционно всего за 4 дня.