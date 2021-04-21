21 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
газ, газовая труба (2015) | Фото: luganskie.com

Подведение газа до границ участка должно быть бесплатным – Путин

Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил решить существующие проблемы газификации. Ответственность будет возложена на правительство и Газпром.  

"Вроде вот она труба – а газа в доме нет. Прошу правительство разработать план пр решению существующих проблем программы газификации. Поддерживаю здесь предложение "Единой России": за подвод газа до границ участка люди платить не должны. Правительству надо отработать это с Газпромом и другими компаниями", - отметил президент.

Он отметил, что лично проконтролирует проработку этого вопроса: "А то я сказал, люди будут ждать, а вы где-то закорючки не поставите и снова ничего не будет".

 Также Путин отметил, что за счет ФНБ будет профинансирован такой инфраструктурный проект как строительство скоростной магистрали "Москва-Казань" с продлением до Екатеринбурга. Он отметил, что проект должен быть завершен за три года.

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Подведение газа до границ участка должно быть бесплатным – Путин

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Теги: газификация, скоростная магистраль, фнб, послание президента



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