Пенсионер из Лабытнанги скончался прямо у дверей терапевта

Вчера в одной из поликлиник в Лабытнанги, ожидая своей очереди к врачу, скончался пенсионер. Как сообщает очевидец произошедшего, 63-летнему мужчине стало плохо с сердцем.

"В районе 8.00 на четвертом этаже поликлиники прямо возле кабинета терапевта в коридоре пожилому мужчине стало плохо. Произошла остановка сердца. Персонал безуспешно пытался примерно в течение 20 минут на месте запустить сердце непрямым массажем, но увы, человек скончался. Персонал все делал верно, – заявил местный житель.

По словам представителя Лабытнангской городской больницы, оказание первой медицинской помощи сотрудники медучреждения проводили согласно утвержденным клиническим рекомендациям. Несмотря на это пенсионера спасти не удалось. В этот день он проходил медосмотр.