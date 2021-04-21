21 Апреля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
инфаркт, сердце, боль (2016) | Фото: serdcezdorovo.ru

Пенсионер из Лабытнанги скончался прямо у дверей терапевта

Вчера в одной из поликлиник в Лабытнанги, ожидая своей очереди к врачу, скончался пенсионер. Как сообщает очевидец произошедшего, 63-летнему мужчине стало плохо с сердцем.

"В районе 8.00 на четвертом этаже поликлиники прямо возле кабинета терапевта в коридоре пожилому мужчине стало плохо. Произошла остановка сердца. Персонал безуспешно пытался примерно в течение 20 минут на месте запустить сердце непрямым массажем, но увы, человек скончался. Персонал все делал верно, – заявил местный житель.

По словам представителя Лабытнангской городской больницы, оказание первой медицинской помощи сотрудники медучреждения проводили согласно утвержденным клиническим рекомендациям. Несмотря на это пенсионера спасти не удалось. В этот день он проходил медосмотр.

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Пенсионер из Лабытнанги скончался прямо у дверей терапевта

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Теги: пенсионер, Лабытнанги, поликлиника, больница, смерть



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