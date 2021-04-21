На Среднем Урале появится первый завод по производству сжиженного газа

В Свердловской области будет построен первый завод по производству сжиженного газа. Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соответствующее соглашение подписали "СПГ Проект Инжиниринг" и областное Агентство по привлечению инвестиций.

Завод мощностью 8 тысяч тонн в год сжиженного природного газа и 20 миллионов кубометров сжатого газа планируется построить в Верхней Пышме.

"На предприятии будет проводиться подготовка и сжижение природного газа с последующим использованием в качестве газомоторного топлива для пассажирского и грузового транспорта в Свердловской области. Объем инвестиций оценивается в 356 миллионов рублей, планируется создание 21 рабочего места", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова (на фото).

Запуск завода поспособствует внедрению на Среднем Урале экологичного и экономичного вида топлива. Все работы планируется выполнить в ближайшие два года.

"Они включают в себя строительство автомобильного газозаправочного топливного пункта с производством компримированного природного газа и сжиженного природного газа "Метан". На данный момент получены все необходимые технические условия. Выполнены работы по комплексным инженерным изысканиям, ведутся проектные работы", - добавил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.