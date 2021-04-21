Путин анонсировал инфраструктурные кредиты - они помогут проектам в УрФО

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что "пора запускать Северный широтный ход" и "обновлять транспортную инфраструктуру Челябинска", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нужно снизить бремя долгов. Прошу Правительсво до 1 июля дать расклад по финансовой самостоятельности регионов, обсудим ситуацию на заседании Госсовета. Надо помочь регионам с высокой коммерческой задолженностью. Весь объём долга, превышающий 25% его дохода, заместят бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 г. Нужно также реструктурировать те бюджетные кредиты, которые выдали регионам в 2020 г. на борьбу с коронавирусом. Предлагаю пролонгировать их выплату с 1 июля также до 2029 г.", - сказал президент.

Регионам дадут инфраструктурные кредиты со ставкой не более 3% и сроком погашения в 15 лет.

"При реструктуризации надо руководствоваться справедливостью. Одни набрали кредитов, другие – нет. Мы поддержим именно тех, кто проводит взвешенную политику. Чем меньше у региона долгов, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", - сказал Путин.

Их будут давать под полным контролем Федерального казначейства.

"Давайте работать ритмично, чётко. Надо готовить проекты заранее, не прибегать в Правительство с картинками", - сказал Путин главам регионов.

Например, в ЯНАО запустят Северный широтный ход. "Давно уже пора запускать", - сказал Путин.

По словам президента, Челябинск на базе проекта строительства метро сможет обновить транспортную инфраструктуру.