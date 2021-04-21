21 Апреля 2021
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Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: AFP/MARINE RESCUE SERVICE OF RUSSIA/GETTY IMAGES

"Получил прибыль за счет природы – убери за собой": Путин дал сигнал бизнесу в отношении экологии и дивидендов

Владимир Путин в послании Федеральному собранию обратился к бизнесу и обозначил проекты, сферы и принципы, которые будут в приоритете.

Так, он поручил развивать биологическую безопасность, науку и зеленую энергетику. Фарминдустрия и здравоохранение, например, должны быть готовы в течение четырех дней разработать тест-системы, если появится вирус, подобный COVID-19. Также в короткие сроки надо разработать вакцину.

В экологии президент призвал придерживаться принципа "Получил прибыль за счет природы – убери за собой". "Недавние события в Норильске показали, чем грозят ситуации, когда принцип другой.  Прошу ускорить приятие закона о финансовой ответственности собственников за рекультивацию промплощадок. Здесь надо действовать жестко", - ометил президент.

"Принцип "загрязнитель платит" должен работать и в сфере утилизации отходов. Экологические платежи должны быть окрашены, средства надо направлять на оздоровление окружающие среды", - добавил президент.

Он отметил, что программу снижения на 20% выбросов в атмосферу надо распространить на все города России, где есть такие проблемы (сейчас в программе 12 городов).

Президент поручил правительству внести новые предложения по стимулированию и помощи малому и среднему бизнесу, включая налоговую стимуляцию.

При этом крупному бизнесу был послан сигнал: "Прибыль корпоративного сектора будет рекордной в этом году, несмотря на проблемы. Это смотрится именно так. Посмотрим, как она будет использована. По итогам года будем принимать решения по донастройке налогового законодательства. Скажу без протокола: дивиденды. Кто-то их выводит, а кто-то вкладывает. Будем поощрять конечно тех, кто вкладывает".

Также Путин отметил, что "сдерживание инфляции – чрезвычайно важная задача, она должна быть решена". "Между тем, мы можем нарастить вложения в инфраструктуру и помочь регионам с реализацией таких проектов", - заключил президент.

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"Получил прибыль за счет природы – убери за собой": Путин дал сигнал бизнесу в отношении экологии и дивидендов

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Теги: послание президента, владимир путин, бизнес



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