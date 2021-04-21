В Москве задержали челябинца, находящегося в международном розыске за мошенничество на 76 млн рублей

В Москве полицейские задержали жителя Челябинской области, находящегося в международном розыске за совершение мошенничества в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, бывший руководитель коммерческой организации заключал договора на поставку металлопродукции с юридическими лицами, требуя полной предоплаты. Деньги получал, но продукцию не поставлял. Ущерб оценивается в размере более 76 млн руб.

Во время следствия мужчина скрылся и был объявлен в розыск. В настоящий момент он водворен в следственный изолятор Москвы.