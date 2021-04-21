Путин: Ни в одной стране мира нет такого широкого доступа к бесплатному образованию

В ходе послания Владимир Путин уделил внимание сфере образования.

В частности предлагается на современной цифровой платформе перезапустить работу общества "Знание", которое в последние годы "как бы есть, но его не заметно". Будет создан президентский фонд культурных инициатив. Не менее ста вузов в субъектах федерации будут получать гранты до 100 млн руб. На такую поддержку смогут претендовать все вузы. В ближайшие два года в вузах откроются 45 тысяч бюджетных мест, из которых две трети - в региональных учебных заведениях.

По мнению президента, ни в одной стране мира нет такого доступа к бесплатному образованию.