21 Апреля 2021
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Образование В России
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

Путин: Ни в одной стране мира нет такого широкого доступа к бесплатному образованию

В ходе послания Владимир Путин уделил внимание сфере образования.

В частности предлагается на современной цифровой платформе перезапустить работу общества "Знание", которое в последние годы "как бы есть, но его не заметно". Будет создан президентский фонд культурных инициатив. Не менее ста вузов в субъектах федерации будут получать гранты до 100 млн руб. На такую поддержку смогут претендовать все вузы. В ближайшие два года в вузах откроются 45 тысяч бюджетных мест, из которых две трети - в региональных учебных заведениях.

По мнению президента, ни в одной стране мира нет такого доступа к бесплатному образованию.

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Путин: Ни в одной стране мира нет такого широкого доступа к бесплатному образованию

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Теги: Путин, послание, образвание



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