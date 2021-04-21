21 Апреля 2021
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Происшествия Пермский край
Гибель машиниста под трактором в Перми (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми скончался машинист, которого затянуло под щетку трактора

Следователи Перми проводят доследственную проверку по факту гибели машиниста трактора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Мужчину затянуло под щетку уборочной техники.

Инцидент произошел утром 21 апреля. Пострадавший, являясь машинистом одной из подрядных организаций Перми, осуществлял работы по уборке дороги по ул. Шоссе Космонавтов. Мужчина, не соблюдая правил безопасности и заранее не выключив механизм, подошел к щетке, которая в итоге его и затянула. От полученных многочисленных травм пермяк скончался.

Гибель машиниста под трактором в Перми(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В настоящее время следователями выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе механизм получения смертельной травмы. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

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В Перми скончался машинист, которого затянуло под щетку трактора

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Теги: Пермь, трактор, машинист, щетка, смерть



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