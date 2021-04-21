21 Апреля 2021
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

"Будто не про нас написано". Путин удивился тому, как написаны учебники истории

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что "бывает удивлён тому, что написано в учебниках истории", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Молодёжь России в период испытаний проявила себя достойно. Ею можно гордиться. До конца 2024 г. построим не менее 1300 новых школ, где смогут учиться 1 млн школьников. Купим и школьные автобусы, они должны быть безопасными", - сказал президент.

С 2020 г. классные руководители получают надбавки к зарплате. "Нужно установить доплату в 5 тыс. руб. для кураторов групп техникумов и колледжей. Надо уделить внимание работе учителей. Важно, чтобы ориентиром для молодых людей были подвиги предков. Открываю учебники истории и с удивлением вижу, что написано. Бывает, что Сталинградской битвы там нет вовсе", - сказал Путин.

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"Будто не про нас написано". Путин удивился тому, как написаны учебники истории

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Теги: учебник истории, Владимир Путин, послание Федеральному Собранию



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