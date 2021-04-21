Путин: В России вводятся выплаты для беременных и матерей-одиночек

Владимир Путин во время послания Федеральному посланию объявил о новых материальных мерах социальной поддержки.

Он объявил о введении выплат для родителей-одиночек. На детей в возрасте от 8 до 16 лет они будут получать ежемесячную выплату в 5,6 тыс. руб. (в среднем по стране).

Беременные женщины, которые встали на учет на раннем сроке беременности и которые испытывают материальные трудности, получат выплаты в размере 6,3 тыс. руб. (в среднем по стране) в месяц.

Также до 100% от оклада будет увеличен больничный молодых мам, у которых дети не достигли возраста семи лет, а также женщин, ожидающих ребенка.

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