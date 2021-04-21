Президент пообещал принцип "социального казначейства"

"Ваша прямая обязанность - выстроить работу по всем социальным отраслям в соответствии с потребностями населения и каждого гражданина", - обратился Владимир Путин к губернаторам в ходе послания.

По словам президента, подобное уже встречается в некоторых регионах, но конкретных примеров приведено не было.

Также Владимир Путин призвал внедрить принцип "социального казначейства", когда услуги гражданам должны предоставляться в режиме "одного окна", дистанционно, в режиме 24/7.