21 Апреля 2021
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Евразийский экономический форум молодежи, флаги (2015) | Фото: Накануне.RU

"Путевка в жизнь" для молодых специалистов. В Екатеринбурге прошел Евразийский экономический форум молодежи

В Екатеринбурге завершился XI Евразийский экономический форум молодежи, проводимый на площадке УрГЭУ. В мероприятии приняло участие свыше 5,5 тыс. участников из 74 регионов России и 64 стран мира, сообщает Корреспондент Накануне.RU.

Для студентки первого курса туризма в УрГЭУ Анны, участие в ЕЭФМ было в новинку и оставило весьма яркие впечатление. Заявиться на форум девушка решилась после того, как ее однокурсница уехала в Китай – так и появилась тема "Современное предпринимательство в Китае". Заслуги своих студентов также отметила научный руководитель кафедры креативного управления гуманитарных наук Лариса Коноплева.

XI Евразийский экономический форум молодежи в УрГЭУ(2021)|Фото: Накануне.RU

"Это первый курс, у них первый опыт. Староста группы мне очень помогла. У нас получилось практически евроазиатское сотрудничество. Я была инициатором мероприятия в 2009 г. ШОС – все с этого начиналось. То, что ребята откликнулись – один из основных докладчиков из Китая, ей помогла Сильвия из Экваториальной Гвинеи и староста нашей группы – россиянка. Дай Бог, чтобы это все в дальнейшем реализовывалось", - рассказала Коноплева.

Ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Яков Силин также заявил, что ЕЭФМ является возможностью заявить о себе, обратить внимание на собственные таланты и, в буквальном смысле, получить "путевку в жизнь".

Яков Силин(2021)|Фото: Накануне.RU

"Те, кто хочет, помогает тем, кто хочет. Возможность заявиться для участия в конкурсе по самым разным направлениям – в этом году их 42, это возможность проявить себя, продемонстрировать свои возможности, обратить на себя внимание. Если это конгресс школьников – то получить приглашение в какой-то из университетов, либо эти результаты представить в том университете, в который решили поступить. Те, кто учится в бакалавриате – проявить себя и заявить на перспективу, кто готовится в магистратуру – предложить или выбрать вуз, где им было бы интересно".

Его слова поддержал проректор финансового университета при правительстве РФ по международному сотрудничеству Александр Ленников, отметив, что даже пандемия COVID-19 подарила вузам возможность перейти к более широкому применению современных технологических решений и дистанционных, обучающих технологий в образовании и научной деятельности. По его словам, форум прошел в абсолютно безопасном режиме, поскольку стал не только местом встреч студентов самых разнообразных направленностей, но и неким пунктом агитации вакцинации против коронавируса: большинство преподавателей и обучающихся вуза – уже поставили прививку от COVID-19.

Александр Линников, Яков Силин(2021)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня большинство специализированных университетов идут по пути расширения спектра преподаваемых специальностей. Мы руководствуемся в нашей работе принципами междисциплинарности, мы ведем работу по интернационализации нашей деятельности. Площадка ЕЭФМ является местом, где мы можем представить свои достижения, обменяться опытом, и научить научному и социальному общению наших студентов. Таким образом мы выполняем нашу самую главную миссию – дать людям профессию, дорогу в жизнь, научить самому новому, самому востребованному из того, что у нас есть. Для меня очень приятно, что я присутствую здесь в первую очередь как преподаватель, сопровождающий группу талантливых, интересных и амбициозных студентов нашего университета", - заявил Ленников.

Напомним, что в этом году Финансовый университет также планирует проведение Международного экономического форума финансового университета. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе и мире, вуз не планирует переносить сроки, а сам форум должен состояться уже в ноябре. По словам Ленникова, это будет "масштабное, яркое, научное, социальное мероприятие и площадка для делового общения".

XI Евразийский экономический форум молодежи в УрГЭУ(2021)|Фото: Накануне.RUXI Евразийский экономический форум молодежи в УрГЭУ(2021)|Фото: Накануне.RU

XI Евразийский экономический форум молодежи, который традиционно проходит в Екатеринбурге на площадке УрГЭУ, в 2021 г., стартовал на этой неделе и стал самым масштабным, включив в себя не только школьников, студентов и молодых исследователей, но также 212 экспертов и VIP гостей, среди которых 24 посла иностранных государств и ректоры 36 вузов России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Турции, Белоруссии. Темой мероприятия стала "Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей".

Евразийский экономический форум молодежи(2015)|Фото: Накануне.RUЕвразийский экономический форум молодежи, флаги(2015)|Фото: Накануне.RU

Напомним, инициатива организации ЕЭФМ возникла в 2000 году. В 2010 году прошел I ЕЭФМ "Диалог цивилизаций: гуманизация мировой экономики", объединивший 500 участников из 20 стран. Первый Форум стал дебютом формата ЕЭФМ – сочетание конкурсов научных и прикладных проектов, дискуссионных мероприятий и лекций ведущих экономистов и бизнесменов. Форум молодежи уже более десяти лет является площадкой для налаживания международных коммуникаций. За свою десятилетнюю историю Форум прошел большой путь и стал по-настоящему знаковым событием для города и области.

В 2019 году в юбилейном X ЕЭФМ "Россия − Азия − Африка − Латинская Америка: экономика взаимного доверия" приняло участие более 3 500 человек из 72 стран мира и 70 регионов России, представители 142 университетов со всего мира, 462 эксперта, более 500 школьников.

УрГЭУ-СИНХ, Уральский государственный экономический университет(2021)|Фото: Накануне.RU

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"Путевка в жизнь" для молодых специалистов. В Екатеринбурге прошел Евразийский экономический форум молодежи

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Теги: Евразийский экономический форум молодежи, УрГЭУ, Екатеринбург



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