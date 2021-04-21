21 Апреля 2021
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Алушта, курорт, Крым (2014) | Фото: Накануне.RU

Программу "туристического кэшбека" продлят до конца года

Программа "туристического кэшбэка" может быть продлена до конца года. Об этом президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Предлагаю продлить до конца года "туристического кэшбэка". Также предлагаю возвращать половину стоимости детской путёвки в детский лагерь", - сказал президент.

28 апреля в России отмечать день работника "скорой помощи".

"В ближайшие годы направим ещё 5 тыс. "скорых" в малые города и поселения, что позволит обновить автопарк. Мировое здравоохранение – на пороге революции. Мы не можем её пропустить", - уточнил Путин.

Президент отметил, что в первичном звене здравоохранения есть много проблем.

"У нас в здравоохранении до сих пор немало нерешённых технических, финансовых проблем. Прямыми выплатами поддержали семьи, где живут 28 млн детей. Делали это без волокиты, справок", - сказал Путин, уточнив, что в 2022 г. следует внедрить систему оформления всех выплат в одном окне.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию(2021)|Фото: youtube.com

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Программу "туристического кэшбека" продлят до конца года

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Теги: туристический кэшбек, Владимир Путин. Федеральное Собрание



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