21 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

"Дорогие мои! Сделайте прививку!" – Путин начал послание с коронавируса

Владимир Путин начал свое 17-е послание Федеральному посланию с подведения итогов пандемийного периода.

"Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам: экономике, здравоохранению и социальной политике. Конечно, несколько слов надо будет сказать о наших внешних делах, о вопросах безопасности", - анонсировал содержание послания президент.

"Часто слышал от коллег: мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. И это действительно было так. И я видел это по информации их наших регионов. Многие больницы были переполнены, сообщали о нехватке кислорода в реанимациях, ИВЛ, маски – распределялись поштучно, масло, сахара не хватала в магазинах, эпидемия наступала. Но у меня лично была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания", - отметил президент.

Путин считает, что удалось справиться со всеми основными проблемами: нехваткой мест в больницах, нехваткой лекарств и средств индивидуальной защиты.

Он поблагодарил за труд миллионы граждан, врачей, социальных работников: "Все работали быстро, качественно, на совесть. Хорошо помню, как приехал в больницу на Коммунарке – посмотреть, с чем в реальности мы столкнулись".

"Настоящий прорыв совершили ученые. Россия обладает тремя надежными вакцинами. Это воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны", - отметил Путин.

Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус(2020)|Фото: telegram/Mash

Он поблагодарил "российский бизнес, который в сжатые сроки перестроил целые отрасли".

"Выдержку проявили граждане. Солидарность выражалась в конкретных делах, миллионы стали волонтерами. На протяжении всей истории наш народ побеждал благодаря сплоченности. На первое место вышли семья, друзья, эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать, а в некоторых странах о них уже и забыли", - добавил глава государства.

Он отметил, что коронавирус внес свой вклад в проблемы с демографией, которые и без того большие из-за наложения демографических ям 40-х и 90-х годов.

"Ситуация в демографии чрезвычайная. Это надо иметь в виду. Сбережение населения – наш высший приоритет. В 2030 году средняя продолжительность жизни должна составлять 78 лет. Статистика дает нам неутешительные цифры – некоторое падение. Целей мы отменять не будем, понимая, что это сложнейшая задача. Коронавирус не прошел полностью. Нам надо держать под контролем все рубежи – и по контуру границ, и внутри страны", - заключил президент, а затем обратился ко всем гражданам: "Дорогие мои! Нельзя терять бдительность. Надо беречь себя и своих близких. Центральное значение имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Осенью должен быть сформирован коллективный иммунитет. Пожалуйста, сделайте прививку! Другого пути нет, другой путь хуже – переболеть".

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"Дорогие мои! Сделайте прививку!" – Путин начал послание с коронавируса

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Теги: послание президента, владимир путин, внутренняя политика



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