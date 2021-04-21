В Екатеринбурге бывшего сотрудника "Монетки" обвинили в разглашении коммерческой тайны

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело за разглашение коммерческой тайны.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, речь идет о сотруднике торговой сети "Монетка", который накануне своего увольнения и перехода в конкурирующую структуру передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке с НДС, рентабельности прибыли с НДС, себестоимости товара с НДС и другие важные данные.

"Когда руководитель службы безопасности "Монетки" Константин Сергеев обнаружил, что произошла утечка, то проявил принципиальность и назначил внутреннюю проверку. По ее результатам в территориальный ОВД поступило официальное заявление с просьбой привлечь к ответственности нарушителя действующего законодательства. В итоге по данному факту следственным подразделением Екатеринбургского гарнизона полиции принято обоснованное процессуальное решение в отношении подозреваемого - местного жителя 1990 года рождения", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, чтобы сгладить вину, молодой человек, осознав, что натворил, написал письмо на бывшую работу и принес свои извинения за совершенный проступок.

"Этот шаг следствие расценило как возмещение вреда деловой репутации "Монетки". В ближайшее время собранные материалы по достаточно редкой для Среднего Урала статье УК РФ полиция направит для рассмотрения по существу в суд Октябрьского района Екатеринбурга. В соответствии с Уголовным кодексом подобные "шалости" наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо исправительными работами на срок до двух лет, принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - добавил Валерий Горелых.