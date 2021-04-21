В Екатеринбурге бывшего сотрудника "Монетки" обвинили в разглашении коммерческой тайны

21 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге бывшего сотрудника "Монетки" обвинили в разглашении коммерческой тайны

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело за разглашение коммерческой тайны.
Читайте также:

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, речь идет о сотруднике торговой сети "Монетка", который накануне своего увольнения и перехода в конкурирующую структуру передал по электронной почте служебную информацию об объемах продаж, выручке с НДС, рентабельности прибыли с НДС, себестоимости товара с НДС и другие важные данные.

"Когда руководитель службы безопасности "Монетки" Константин Сергеев обнаружил, что произошла утечка, то проявил принципиальность и назначил внутреннюю проверку. По ее результатам в территориальный ОВД поступило официальное заявление с просьбой привлечь к ответственности нарушителя действующего законодательства. В итоге по данному факту следственным подразделением Екатеринбургского гарнизона полиции принято обоснованное процессуальное решение в отношении подозреваемого - местного жителя 1990 года рождения", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, чтобы сгладить вину, молодой человек, осознав, что натворил, написал письмо на бывшую работу и принес свои извинения за совершенный проступок.

"Этот шаг следствие расценило как возмещение вреда деловой репутации "Монетки". В ближайшее время собранные материалы по достаточно редкой для Среднего Урала статье УК РФ полиция направит для рассмотрения по существу в суд Октябрьского района Екатеринбурга. В соответствии с Уголовным кодексом подобные "шалости" наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Либо исправительными работами на срок до двух лет, принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - добавил Валерий Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге бывшего сотрудника "Монетки" обвинили в разглашении коммерческой тайны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коммерческая тайна, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети