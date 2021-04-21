21 Апреля 2021
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Политика Челябинская область
Вячеслав Жилин, глава Златоуста (2012) | Фото: zlatoust.info

Экс-глава Златоуста отказался от участия в выборах в Госдуму

Бывший глава Златоуста, депутат городского собрания Вячеслав Жилин не будет участвовать в выборах в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU

По словам Жилина, он планировал участвовать в выборах в нижнюю палату парламента. В ноябре прошлого года он был выдвинут от партии "За Правду".

"Но окончательное решение по нашему округу слишком затянулось, собственно, оно отсутствует до сих пор. И сегодня время для возможности и участия, а главное - эффективной выборной компании в силу отсутствия этого решения, по моему мнению, упущено. Блицкриг в последний месяц здесь не сработает. Поэтому решение мною принято, и я его довёл до федерального уровня – в этой выборной кампании не участвовать", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Депутат рассказал, что ему поступали предложения от других партий, но он их не принял. Жилин продолжит участвовать в работе партии "Справедливая Россия за правду".

Напомним, Вячеслав Жилин ушел в отставку с должности главы Златоуста в сентябре 2019 года после визита в муниципалитет губернатора Алексея Текслера. В апреле 2020 года он вышел из партии "Единая Россия" и вступил в "За правду", а в сентябре выиграл выборы в городское собрание депутатов Златоуста по избирательном округу №17.

Добавим, в январе лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил об объединении "СР" с партиями "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина. Объединенная партия получила название "Справедливая Россия — За правду".

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Экс-глава Златоуста отказался от участия в выборах в Госдуму

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Теги: Вячеслав Жилин, За правду, выборы, Госдума, Справедливая Россия,



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