21 Апреля 2021
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космодром Восточный, строительство (2013) | Фото: ampravda.ru

Суд разрешил подрядчику на космодроме Восточный продолжить строительство

Арбитражный апелляционный суд отменил решение амурского арбитража о приостановке строительных работ на стартовом комплексе ракет "Ангара" на космодроме Восточный, передает "Интерфакс".

В Роскосмосе сообщили, что суд назначил штраф в размере 100 тыс. руб., но разрешил продолжать работать.

Претензии возникли к подрядчику строительных работ – АР "ПСО "Казань" – у 119-го отдела Главного управления строительного надзора Минобороны России. Арбитражный суд Амурской области счел доводы ведомства весомыми и приостановил работы на 90 суток. Но теперь дирекция космодрома и "ПСО "Казань" пришли в суд с графиком устранения замечаний, в котором была учтена позиция Минобороны.

В "ПСО "Казань" заявляли, что претензии возникли из-за несвоевременно поданных документов в период пандемии, хотя существовали версии о более серьезных нарушениях. В начале апреля СМИ сообщали об обысках в компании и деле о неуплате налогов почти на 2 млрд руб.

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Суд разрешил подрядчику на космодроме Восточный продолжить строительство

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Теги: космодром восточный, псо казань, арбитражный суд



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