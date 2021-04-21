Послание Путина: Провокаторы пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели

13.25 Путин пообещал, что власти добьются всех поставленных задач. Послание завершилось.

13.22 Правительство предоставит к 1 июля план национального развития. Он будет обсуждён с Госсоветом и Общественной палатой.

13.13 "Новый вид спорта - по любому поводу, а чаще без повода - цеплять Россию. Мы чаще всего вообще не отвечаем на недружественные акции и даже откровенное хамство. А вокруг Ширхана крутятся всякие мелкие Табаки. Киплинг - великий писатель".

"Провокаторы пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели. У нас хватит терпения, ответственности и здравого смысла. Но надеюсь, никто не перейдёт красную черту. А где она будет проходить - это мы будем определять сами".

13.10 "Практика госпереворотов и убийств высших должностных лиц - это уже слишком, все границы перешли", - сказал Путин, упомянув планы устранения Лукашенко.

13.05 Средства направят за опорные магистрали, нужно построить скоростные "артерии" от Балтики до Урала - Екатеринбурга. Но они должны способствовать развитию всех регионов России.

12.53 Путин анонсировал выделение инфраструктурных бюджетных кредитов со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых. Поддержку получат регионы, которые развиваются. Помощь получат области с коммерческими кредитами бюджета объемом до 25% собственных доходов, такие долги будут замещены бюджетными кредитами. Реструктуризируют и госкредиты, предоставленные на борьбу с ковидом. И те и другие продлят до 2029 года. Общая сумма - 500 миллиардов. Распределяться деньги будут "по справедливости" - регионы, не набиравшие кредитов, тоже получат поддержку. Чем меньше долгов, тем больше инфраструктурных кредитов регион может получить, объяснил логику справедливости Путин.

Путин пообещал, например, поддержку ЯНАО при строительстве Северного широтного хода. Челябинску пообещали денег на "давний проект строительства метрополитена", который позволит обновить транспортную систему. Метро в Челябинске строят десятилетиями, проект и правда давний...

12.51 Президент пообещал налоговую поддержку тем предприятиям, кто вкладывает дивиденды в развитие, а не выводит в личный кошелек.

12.50 Путин пообещал рекордную прибыль корпоративного сектора.

12.45 Правительству велено до конца года восстановить рынок труда, "но желательно раньше". Бизнес и предпринимательство, которые сохраняют персонал и создают новые рабочие места, будут поддержаны, в том числе налоговыми льготами и госзаказами.

12.44 Много внимания уделено экологии и ответственности производства.

12.38 Нужно обеспечить независимость России в производстве вакцин, препаратов, субстанций. "В случае эпидемии, сопоставимой с коронавирусной, Россия должна быть в состоянии в течение 4 дней, именно 4 дней создать тест-систему и в самые короткие сроки разработать вакцину", - говорит Путин. Почему именно 4 дня, не сказал.

12.37 Президент распорядился восстановить общество "Знание".

12.35 Путин рассказал, что нужно обучать учителей и контролировать содержание учебников. "Открываю учебник, а там такое написано! Как будто не про нас".

12.30 Маткапитал проиндексирован, программа продлена, по 10 тысяч рублей снова получат все школьники. Деньги будут выплачены в августе.

12.29 Путин вернулся к теме алиментов и одиноких родителей, как и обещал. Одиноким родителям с 1 июля выплатят 5650 рублей, беременным одиноким женщинам будут ежемесячно платить 6350 рублей.

12.27 Правительству поручили свести к минимуму обнищание семей с детьми. Программу поддержки надо сформулировать до 1 июня.

12.25 "Мы цены не будем регулировать, есть другие рыночные механизмы", - сказал Путин, но не сказал, какие.

12.24 Внезапно долго Путин говорил о взыскании алиментов и пообещал к этой теме еще вернуться. Хорошо, что другие проблемы уже решены.

12.23 Через три года госуслуги будут предоставляться дистанционно в режиме 24/7. Прекрасная Россия будущего.

12.22 На регионы переложили ответственность по социальным отраслям.

12.18 Поддержка внутреннего туризма стала одной из тем послания - тут и кэшбек 20% за отдых на российских курортах, в этом году родителям вернется половина затрат на путевки в детский лагерь, студенческий туризм решено поддержать проживанием в кампусах университетов других регионов.

12.15 С 1 июля регионам рекомендовано расширить диспансеризацию, а правительству усилить работу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, гепатита и онкологии.

12.13 Путин напомнил, что к 2030 году продолжительность жизни должна стать 78 лет. "Пока статистика неутешительная", - признал Путин.

12.12 Сразу после благодарностей президент перешел к любимой теме особых ценностей, которые Россия намерена защищать несмотря ни на что.

12.05 Послание президента Владимира Путина началось с опозданием на пять минут. Для президента такое опоздание незначительно, обычно его мероприятия задерживаются существеннее. Начал глава государства с напоминания о прошлогоднем коллапсе, вызванном новой коронавирусной инфекцией. Он поблагодарил медиков, которые справлялись с эпидемией, в том числе присутствующих в зале Федерального собрания. Также и ученых, которые в кратчайшие сроки разработали вакцину, бизнес, который сумел перестроиться на новые рельсы. Зал поддержал слова гаранта аплодисментами.

Стартует послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое откладывалось с января 2021 года. Как пишет телеграм-канал Brief@незыгарь, среди ожидаемых инициатив президента будут: индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам, тема помощи семьям, регионам. Внимание будет уделено и созданию высокотехнологичной и социальной инфраструктуры. Отдельный блок - интеграция. Политолог Максим Жаров рассказал Накануне.RU, стоит ли ожидать присоединения новых территорий - Белоруссии и ЛДНР.