21 Апреля 2021
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подразделения мотострелкового миротворческого соединения Центрального военного округа (г. Самара), проверка боеготовности (2015) | Фото: минобороны.рф

На юге России сформирована новая дивизия - Шойгу

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о создании еще в 2020 году новой мотострелковой дивизии в составе Южного военного округа. Новое подразделение было создано "в рамках совершенствования боевого состава", сообщил министр обороны на коллегии ведомства.

Шойгу объяснил, что боевые возможности войск на юге страны наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока, передает ТАСС.

Также министр сообщил, что ведется непрерывное переоснащение в ЮВО. "В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", — рассказал он.

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На юге России сформирована новая дивизия - Шойгу

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Теги: сергей шойгу, министерство обороны, дивизия, южный военный округ



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