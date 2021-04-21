На юге России сформирована новая дивизия - Шойгу

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о создании еще в 2020 году новой мотострелковой дивизии в составе Южного военного округа. Новое подразделение было создано "в рамках совершенствования боевого состава", сообщил министр обороны на коллегии ведомства.

Шойгу объяснил, что боевые возможности войск на юге страны наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Закавказья и Ближнего Востока, передает ТАСС.

Также министр сообщил, что ведется непрерывное переоснащение в ЮВО. "В 2020 году войска получили более 3,2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70%", — рассказал он.