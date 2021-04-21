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Общество В России
демография, младенец, рождаемость, новорожденный (2020) | Фото: admtyumen.ru

РАРЧ выступила за покупку иностранцами "суррогатных" детей

Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) выступила против того, чтобы запретить иностранцам заказывать в России детей от суррогатных матерей. Соответствующий законопроект практически готов в Госдуме.
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Напомним, в прошлом году из-за закрытия границ выяснилось, что тысячи "суррогатных" детей вывозятся иностранцами из России из-за неурегулированности этого явления. Фактически любой иностранец, в том числе "одинокий", может купить в России ребенка и увезти его с собой, оформив в консульстве как иностранца. После обсуждения в Общественной палате РФ было решено создать рабочую группу в Госдуме. При этом ожидалось, что будет ожесточенное противодействие законопроекту.

Так и произошло. По данным политолога Сергея Михеева, Минздрав "уперся рогом". Он обратился в РАРЧ, известную своей "суррогатной" позицией, и получил соответствующее заключение. Там идею запрета суррогатного материнства для иностранцев и разрешения только для бесплодных российских супругов назвали "дискриминационной по признаку супружеского статуса", выступив за право покупать детей всем под предлогом оказания помощи всем желающим.

По сообщениям пострадавших от "суррогатного" бизнеса, на практике происходит покупка детей, так как покупатели зачастую и не сдают свои половые клетки, то есть могут даже не быть донорами или "генетическими родителями". Хотя последнее название тоже неточно, поскольку родительницей по факту рождения является суррогатная мать и тоже имеет права на ребенка. Эксперты отмечают, что именно из-за неурегулированности вопроса и происходят многочисленные злоупотребления, а детей увозят неизвестно кто и с какой целью. Так, еще в 2015 году один из фигурантов одного из нынешних уголовных дел, руководитель компании "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев, рассказывал австрийскому журналу DATUM о том, как он обеспечивает иностранцев-содомитов услугами суррогатных матерей в России - "единственной стране в Европе, где даже одинокие люди могут стать родителями". Он заявил, что примерно половина его клиентов из Европы - это содомиты и педофилы.

Позицию РАРЧ прокомментировал председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он написал на сайте палаты, что в большинстве стран мира суррогатное материнство вообще запрещено, в том числе во многих странах Запада, на который ориентируются сторонники "суррогатного" бизнеса. В России же иностранцы без всяких ограничений пользуются российским репродуктивным потенциалом.

"На фоне падения показателей рождаемости требуются новые меры поддержки семей с детьми. Активное использование российских женщин для рождения детей иностранцев идет вразрез с целями национального развития. Все это сильно граничит с торговлей детьми. Я считаю, что при использовании репродуктивных технологий, суррогатного материнства этические и нравственные аспекты имеют императивный приоритет. Я разделяю позицию Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и представителей других традиционных религий по данному вопросу", - заявил Рыбальченко.

Эксперт считает, что эти технологии "должны применяться только в исключительных случаях, когда российская семья по каким-то причинам не может иметь детей". В разработанном законопроекте указан и возраст супругов - от 25 до 55 лет, то есть такой же, как и реальное родительство, чтобы исключить рождение детей для престарелых богачей.

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РАРЧ выступила за покупку иностранцами "суррогатных" детей

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Теги: суррогатное материнство, РАРЧ



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