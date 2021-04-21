Житель Екатеринбурга отправится в колонию за наезд на судебного пристава

Суд в Екатеринбурге вынес приговор мужчине, который наехал на автомобиле на судебного пристава. Уральца отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в один из декабрьских дней 2020 года судебный пристав-исполнитель вместе с сотрудником налоговой проводили рейд по установлению имущества должников. Они прибыли к квартире мужчины, с которого по решению суда надлежало взыскать задолженность - более 3 млн рублей.

Рядом с домом сотрудники обнаружили принадлежащую должнику дорогую иномарку. Судебный пристав-исполнитель начал составлять акт описи и ареста имущества, и в этот момент мужчина подошел к своему авто. Пристав предъявил ему служебное удостоверение и сообщил об аресте машины, предупредив, что должник никуда не сможет на ней уехать.

Последнему это явно не понравилось: он сел в автомобиль и заблокировал двери. После этого водитель попытался скрыться с места происшествия, по дороге сбив пристава. Пострадавшему были причинены физическая боль и телесные повреждения в виде гематом.

За эту выходку суд вынес мужчине приговор: один год он проведет в колонии-поселении. Кроме этого, уралец лишен водительских прав на три года.