Россияне ждут от послания Путина ответов на вопросы по внутренней политике - ВЦИОМ

65% россиян знают или слышали о предстоящем 21 апреля послании президента России Федеральному собранию. Остальные услышали об этом впервые в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди россиян в возрасте 45+ информированность выше.

66% россиян проявляют интерес к тому, что скажет президент. 32% не испытывают никакого интереса. Интерес к посланию гораздо выше среди жителей сел и небольших населенных пунктов.

Среди тех, кто в курсе о послании, 87% планируют посмотреть трансляцию выступления президента. При этом 34% планируют смотреть прямой эфир от начала до конца. 42% узнают об основных тезисах из новостей.

78% россиян хотят услышать от Владимира Путина ответы на актуальные текущие вопросы и варианты решения проблем. Только 14% респондентов хотят слышать о планах на несколько лет вперед.

Каждый второй россиянин считает, что президент должен в равной степени осветить вопросы внутренней и внешней политики, но более трети (37%) считают, что президенту лучше сконцентрировать внимание на проблемах внутри страны. всего 4% респондентов придерживаются мнения, что нужно уделить больше внимания вопросам внешней политики.