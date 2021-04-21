Защитники Шарташа предлагают вместо логопарка разместить парк Бажова

Группа активистов, защищающая берег озера Шарташ от строительства логопарка, выдвинула свой проект. Разработчиком выступил местный житель Алексей Валек. Под эгидой движения "Город не промзона" предлагается построить развлекательно-туристический парк "Малахитовая шкатулка". Проект оказался в распоряжении редакции Накануне.RU.

В границах лесопарка "Шарташ", окружной дороги в отрезке Реж – Березовский, ж/д-переезда станции Аппаратная и поселка Калиновский предлагается организовать тематические зоны отдыха, связанные с мотивами сказок Павла Бажова и произведений фантаста Владислава Крапивина.

Предлагается установить виртуальные напольные стенды: книги, книжные выставки и витрины.

В составе парка имени Бажова предлагается также разместить коммерческие предприятия сувенирной и ювелирной продукции с символикой из бажовских сказов.

Цели проекта автор обозначил как: развитие внутреннего туризма, создание экологической безопасности городских территорий; сохранение природного и культурного наследия региона; воспитание подрастающих поколений в духе патриотизма.

В проекте предусмотрены территории для размещения зоопарка, ферм, водных дорожек, места для рыбалки и поездок на лошадях. В проекте есть место конной, верблюжьей и другим мини-фермам.

Также автор предлагает возвести лечебный комплекс с использованием Шарташских сапропелей и Шарташской артезианской воды и кольцевую узкоколейную железную дорогу с "паровозом Черепанова" со станциями около значимых объектов, пешеходные дорожки с зонами отдыха, велодорожки, конные пути, лыжные направления. Предлагаются и различные аттракционы.

Жители считают, что проект может быть реализован в два этапа, а территория вблизи озера Шарташ должна получить статус парка регионального значения. Также при мэрии Екатеринбурга актив предлагает создать группы по разработке общего с лесопарком "Шарташ" координационного плана развития территории на основе предлагаемой концепции.

Жители намерены представить проект чиновникам администрации Екатеринбурга.

Напомним, что конфликт вокруг лесопарка вблизи Шарташа начался в апреле. На территории, отведенной под логопарк, рабочие стали вырубать деревья, и жители вышли на акцию протеста. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, заверил, что строительство является согласованным, и "никто ничего исподтишка не будет строить".