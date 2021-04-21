На госуслугах начался прием заявок на тестирование дистанционного голосования

На сайте госуслуг началась запись на участие в тестирование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое проведет ЦИК и Минцифры России. В сообщении министерства говорится, что прием заявок продлится с 21 апреля по 7 мая, а само тестирование состоится 12-14 мая 2021 года.

"Подать заявку могут жители любого региона России. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг", - отметили в Минцифры.

Тренировка по ДЭГ проводится в преддверии выборов в Госдуму 19 сентября этого года. Предполагается, что на этих выборах возможность проголосовать дистанционно будет у жителей шести регионов, в их число точно войдет Москва – "родоначальник" метода.