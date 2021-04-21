Сенатор предложила проверять новые "цифровые" термины на соответствие Конституции РФ

Многие новые термины, внедряемые вместе с цифровизацией, несут непонятный смысл, а зачастую просто опасны. И в будущем это может разрушительным образом сказаться на правах граждан. Об этом заявила сенатор Маргарита Павлова на научно-практической конференции в палате регионов "Юридическая техника и терминология: адаптация к цифровой трансформации".

Она привела такой термин - "цифровой двойник", который введен в нацпроект "Образование". То есть в нормативных документах появляются какие-то непонятные слова, которые могут нести угрозу людям.

Павлова заявила, что новые термины можно вводить только после публичного обсуждения. Если они не соответствуют стратегическим целями государства и нормам Конституции, то вводиться не должны.

"Цифровой двойник" по существу означает, что от человек отчуждается его "цифровая копия", владеть которой будут владельцы цифровой системы, а человек получает свое существование опосредованно и в той мере, в какой это позволено хозяевами его "цифровой копии".

Павлова одна из немногих законодателей, которые активно поднимают вопрос рисков и опасностей цифровизации. В будущем человек может стать рабом "цифры", заявила она в прошлом году.